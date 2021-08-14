Şeyma Subaşı'dan Kalp Krizine Sokacak Poz! Bu Frikik Karşısında Acun Bile Barışabilir... Pembe Bikinisiyle Alevlere Boğuldu!
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. 14 Ağustos'ta saat 14:00 civarı paylaşım yapan Şeyma Subaşı bu paylaşımıyla hayranlarını resmen delirtti. Öyle ki; pembe bikinisiyle sadece 1 saatlik süre içerisinde 30.000'den fazla beğeni aldı.
Şeyma Subaşı, Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Efsane pozlarıyla ve bir o kadar da güzel fiziğiyle her zaman önde tutulan isim olan Subaşı; son olarak Türkiye'den uzaklaştığı ve Türkçe içerik kullanmadığı gerekçesiyle hayranlarından tepki almıştı. Bu tepkinin hemen sonrasında öyle bir fotoğraf paylaştı ki, kızgın olanların bile siniri geçti!
O fotoğraf serisi için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.