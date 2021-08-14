- 14 Ağu 2021 - 16:07 G: 14 Ağu 2021 - 16:21

Şeyma Subaşı'dan Kalp Krizine Sokacak Poz! Bu Frikik Karşısında Acun Bile Barışabilir... Pembe Bikinisiyle Alevlere Boğuldu!

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. 14 Ağustos'ta saat 14:00 civarı paylaşım yapan Şeyma Subaşı bu paylaşımıyla hayranlarını resmen delirtti. Öyle ki; pembe bikinisiyle sadece 1 saatlik süre içerisinde 30.000'den fazla beğeni aldı.

Şeyma Subaşı, Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Efsane pozlarıyla ve bir o kadar da güzel fiziğiyle her zaman önde tutulan isim olan Subaşı; son olarak Türkiye'den uzaklaştığı ve Türkçe içerik kullanmadığı gerekçesiyle hayranlarından tepki almıştı. Bu tepkinin hemen sonrasında öyle bir fotoğraf paylaştı ki, kızgın olanların bile siniri geçti! 

O fotoğraf serisi için diğer sayfaya geçiniz >>

14 Ağu 2021 - 16:07 Ankara- Yaşam

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