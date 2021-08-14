Yeni Gözde SafeMoon Coin Mi? Uzay Temalı Kripto Para Güvenilir Mi? Yatırım Yapmaya Değer Mi?

Buradan elde edilen coinlerin yarısı ise diğer coin sahiplerine dağıtılıyor. Sonuçta SafeMoon sahipleri yapılan işlemlerden ek coin kazanıyorlar.

Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi “moon” sözü veren kripto para

SafeMoon (SAFEMOON) için göreceli olarak yeni bir kripto para diyebiliriz. Tıpkı Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi o da yatırımcılarına fiyatı “moon” yaptırma sözü veriyor.

Mart ayında piyasaya sürülen SafeMoon, yakın zamanda hakkında çok konuşulan coinlerden oldu. En başta da BTC, ETH ve kısa süre önce de DOGE gibi kripto paralara özgü volatilite sorununu çözme vaadi çok konuşuldu.

Projenin kurucularına göre, şimdiye kadar 2 milyon kişi SafeMoon satın aldı. Fiyatı ise bir cent’in çok küçük bir parçası (Ağustos 2021 itibariyle 0.000002 dolar). Ancak kripto paranın çıkığından birkaç ay içinde yüzde 200’den fazla değer kazandığını da söyleyelim. Nisan 2021’de 0.00001399 dolarda zirve yapmıştı. O zamandan bu yana tüm diğer coinler gibi büyük bir düşüş yaşadı.

SafeMoon yeni bir coin olmasına rağmen piyasa değeri Nisan – Mayıs 2021 boğa rallisinde 4.1 milyar dolara çıkmıştı. Şimdi ise 1.2 milyar dolar.

Eleştirenler ise SafeMoon hakkında yeterince bilgi olmadığı şikayetini dile getiriyorlar.

Ancak yine de öyle görünüyor ki SafeMoon da doymak bilmeyen kripto para iştahının olduğu bir sektörde kendisine bir yer edindi.

SafeMoon’un amacı nedir?

SafeMoon ekibi, kendi kripto paralarının amacını şöyle açıklıyorlar:

“Burada amaç, kripto paraları büyük düşüşlerden korumak. Balinalar oyunun bir yerinde tokenlerini satma kararı aldığında fiyatta dalgalanma gibi sorunlara yol açıyorlar.”

SafeMoon, sürekli coin yakma yerine el ile coin yakma sürecini tercih ettiğini bildiriyor. Yakma işlemi, dolaşımdan coin çıkarıyor. Kurucuları ise el ile coin yakma işleminin coin arzı üzerinde daha fazla kontrol verdiğini iddia ediyorlar. Daha az arz ve artan talep de coinin fiyatını artıracak.

SafeMoon’un yöneticileri kimler?

SafeMoon 6 kişiden oluşan bir ekip listesi açıkladı. En başta CEO John Karony var. LinkedIn profiline göre, daha önce ABD Savunma Bakanlığından analist olarak çalışmış. SafeMoon’un baş teknoloji sorumlusu Thomas Smith ve topluluk yöneticisi de Trevor Church her ikisi de bağımsız video oyun stüdyosu TANO’da çalışıyor.