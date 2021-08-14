Bitcoin'de Bugüne Kadar Hep Doğru Koordinat Verdi! Şimdi Görülecek Seviyeleri Paylaşıyor! İşte Detaylar...

İşte Bitcoin fiyatı için ay ay görülecek seviyeler

Stok Akış (S2F) modelinin babası olan popüler kripto analisti PlanB, yeni tahminlerini paylaştı. Analistin Ağustos’u takip eden aylar için yaptığı tahmin, BTC fiyatının Aralık 2021’in sonunda 135 bin dolara doğru ilerlediğini gösteriyor. PlanB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

BTC, Elon Musk’ın enerji FUD’si ve Çin’in madencilik baskısı tarafından tetiklenen çöküşle 34 bin doların altına kadar düştü. Ayrıca Haziran ve muhtemelen Temmuz’da zayıflık görmemizin daha temel bir nedeni var. 2021 için en kötü durum senaryom (fiyat/zincir tabanlı): Ağu>47K, Eyl>43K, Eki>63K, Kasım>98K, Aralık>135K.

Yakın zamanda PlanB, Twitter paylaşımını güncelleyerek BTC’nin Ağustos ayı için hala yolda olduğunu gösterdi. BTC fiyatı analistin öngörüsüyle paralel olarak bu ay 47.000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin, birkaç on-chain ölçümde önemli bir gelişme gösterdi

Mevcut fiyat artışının yanı sıra Bitcoin, birkaç on-chain ölçümde de önemli bir gelişme gösterdi. Buna göre on-chain veriler, BTC madencilerinin bir kez daha güçlü birikimle başladığını gösteriyor. Geçen ay boyunca madenci dengeleri sürekli yükseliyor, bu sağlıklı bir işaret. Bu, madencilerin Bitcoin fiyatında daha fazla artış beklediği ve şu andan itibaren kâr elde etmeye istekli olmadığı anlamına geliyor.

Ayrıca Santiment, borsalardaki Bitcoin arzının iki haftanın en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi. Bu cesaret verici bir işaret ve daha fazla BTC’nin soğuk cüzdanlara gideceğini gösteriyor. Borsalardaki BTC Arzı iki ayın en düşük seviyesine düştü.

Analistlere göre, yakında fiyatın 50.000 dolara çıkacağını görebiliriz!

Glassnode, Bitcoin borsa çıkışlarıyla da benzer bir gözlem yaptı. Glassnode “Bitcoin, Ağustos ayında ayda 75 bin ile 100 bin arasında bir oranda borsalardan akmaya devam etti. Bu çıkış büyüklüğü, yoğun birikimin ve GBTC arbitraj ticaretinin hakim olduğu 2020 ile 2021’in ilk çeyreği arasındaki döneme benzer.” diye tweet attı.