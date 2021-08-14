Bitcoin'de Bugüne Kadar Hep Doğru Koordinat Verdi! Şimdi Görülecek Seviyeleri Paylaşıyor! İşte Detaylar...
Kripto piyasası 2 trilyon dolarlık bir değerlemeyi geçtiğinden, Bitcoin fiyatı son 24 saatte %5’ten fazla artarak 47.500 doları aştı. Bitcoin fiyatı son 3 ay içinde bu seviyelere ilk defa ulaştı. Şaşırtıcı bir şekilde BTC, popüler kripto analisti PlanB tarafından geliştirilen Stok Akış (S2F) modelini takip ediyor. Ayrıca analiste göre, bu durumla birlikte, BTC’nin Aralık 2021’in sonunda 135.000 dolara yönelmesi muhtemel. İşte detaylar...
İşte Bitcoin fiyatı için ay ay görülecek seviyeler
Stok Akış (S2F) modelinin babası olan popüler kripto analisti PlanB, yeni tahminlerini paylaştı. Analistin Ağustos’u takip eden aylar için yaptığı tahmin, BTC fiyatının Aralık 2021’in sonunda 135 bin dolara doğru ilerlediğini gösteriyor. PlanB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
BTC, Elon Musk’ın enerji FUD’si ve Çin’in madencilik baskısı tarafından tetiklenen çöküşle 34 bin doların altına kadar düştü. Ayrıca Haziran ve muhtemelen Temmuz’da zayıflık görmemizin daha temel bir nedeni var. 2021 için en kötü durum senaryom (fiyat/zincir tabanlı): Ağu>47K, Eyl>43K, Eki>63K, Kasım>98K, Aralık>135K.
Bitcoin, birkaç on-chain ölçümde önemli bir gelişme gösterdi
Mevcut fiyat artışının yanı sıra Bitcoin, birkaç on-chain ölçümde de önemli bir gelişme gösterdi. Buna göre on-chain veriler, BTC madencilerinin bir kez daha güçlü birikimle başladığını gösteriyor. Geçen ay boyunca madenci dengeleri sürekli yükseliyor, bu sağlıklı bir işaret. Bu, madencilerin Bitcoin fiyatında daha fazla artış beklediği ve şu andan itibaren kâr elde etmeye istekli olmadığı anlamına geliyor.
Analistlere göre, yakında fiyatın 50.000 dolara çıkacağını görebiliriz!
Glassnode, Bitcoin borsa çıkışlarıyla da benzer bir gözlem yaptı. Glassnode “Bitcoin, Ağustos ayında ayda 75 bin ile 100 bin arasında bir oranda borsalardan akmaya devam etti. Bu çıkış büyüklüğü, yoğun birikimin ve GBTC arbitraj ticaretinin hakim olduğu 2020 ile 2021’in ilk çeyreği arasındaki döneme benzer.” diye tweet attı.
14 Ağu 2021 - 16:09 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.