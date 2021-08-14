Bitcoin Mayıs Ayından Beri Yapılmayanı Yaptı! Fiyatı Bakın Ne Kadarlık Bir Seviye İle Kapattı!

Bitcoin’in (BTC) piyasa değerinin alternatif bir ölçüsü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin, “gerçekleşmiş piyasa değeri”nde 378 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin pazarında ne kadar “aktif” para olduğunu ölçen metrik tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Glassnode metrik sitesinden alınan verilere göre, Bitcoin’in “gerçekleşen” piyasa değeri bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 378 milyar dolara ulaştı.

Gerçekleşmiş piyasa değeri, Bitcoin’in aktif piyasa değerin ölçer. Ölçüm, Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun uyuyan zenginlikleri, balinalar, kayıp paralar veya uzun süredir HODL edilenler gibi uzun süredir el değiştirmeyen Bitcoin zulalarını yok sayar.

Gerçekleşen piyasa değerini hesaplamak için Glassnode gibi veri ölçüm platformları, kripto varlıklara zamana duyarlı değerler atar. Bir kripto para en son 2018’de, Bitcoin’in fiyatı 6.000 dolar iken hareket ettiyse, o kripto para bugünün fiyatı yerine 6.000 dolar olarak fiyatlandırılır.

Piyasa kapitalizasyonunun standart ölçümü, dolaşımdaki tüm kripto varlıkların, kripto paranın mevcut fiyatı ile çarpımıdır. CoinGecko’ya göre Bitcoin’in toplam piyasa değeri 880 milyar dolar.

Gerçekleşen piyasa değeri, “aktif” Bitcoin pazarının büyüklüğüne ilişkin daha net bir tahmin sağlar. Bitcoin fiyatının hala 64.800 dolarlık zirvesinden çok uzaktayken, Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, Bitcoin’de hiç bu kadar “aktif” para olmadığını gösteriyor.

Gerçekleşen piyasa değerindeki artış, Bitcoin’in Mayıs ortasında başlayan piyasa çöküşünden bu yana en yüksek fiyatı olan 48.000 dolara ulaşmasıyla aynı zamana denk geliyor.