Ripple'da Balinalar Balığın Kokusunu Aldı! Gözlerini Yeni Seviyeye Diktiler! Ripple'da Yine Neler Oluyor?

Ripple balinaları harekete geçti!

Ripple balinaları bir kez daha harekete geçti! Şimdi varlığın fiyatı, daha yüksek seviyeler için hazır görünüyor.

Kripto para birimleri higher high seviyeleri (bir öncekine göre daha yüksek zirve) kaydederken, piyasa katılımcıları büyük pozisyonlara girmeye başladı. XRP, balinalardan gelen büyük satın alma baskısı ile tetiklenen son yükselişte, piyasaya liderlik eden altcoinlerden biri oldu.

XRP yükseliş trendine devam ediyor!

San Francisco merkezli fintech şirketi Ripple’ın yerel tokeni XRP, yükselmeye devam ediyor. Varlık, 11 Ağustos’ta psikolojik olarak kritik bir seviye olan 1 dolarlık direnci kırdıktan sonra, kısa bir konsolidasyon dönemine girdi.

Fiyat hareketi, 4 saatlik grafikte simetrik bir üçgen formasyonu oluşturan bir dizi lower highs ve higher lows (bir öncekine göre daha düşük zirve ve daha yüksek dip) ile başladı.

Satın alma baskısında yaşanan ani bir artış, XRP’nin son birkaç saat içinde konsolidasyon modelinden çıkmasını sağladı. Üçgenin y ekseninin yüksekliği ölçülüp kırılma noktasına eklendiğinde; bu teknik oluşum, yaklaşık %20’lik bir hedef öngörüyor.

Yukarı yönlü baskının devam etmesi durumunda XRP, 1,25 dolara yükselebilir.

Kripto analiz platformu Santiment, piyasa değeri bakımından altıncı en büyük kripto para biriminin, bu hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyduğu satın alma baskısına sahip olduğunu gösteriyor.

Şöyle ki; arz dağılımına göre 1 milyondan fazla XRP tokenine sahip adres sayısı son üç günde yaklaşık %4,4 oranında arttı. Ve 10 Ağustos’tan bu yana yaklaşık 14 balina Ripple ağına katıldı.

Büyük yatırımcıların sayısının artması, ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir. Ancak, bu balinaların 1,17 milyon dolardan fazla XRP tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, satın alma baskısı üzerindeki yarattığı etki gerçekten de kayda değer.

Bununla birlikte, 1,14 dolarlık destek seviyesi korunmaya devam ettiği sürece yükseliş tezi geçerli olacak. Bu kritik destek seviyesinin üzerinde tutunamazsa, parite büyük bir talep bölgesi olan 1,05 dolarlık bir sonraki desteği test edebilir.