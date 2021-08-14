Haftalık XRP Fiyat İncelemesi! Ripple Geleceği Nereye Gidiyor! Fiyat Bundan Sonra Ne Olacak?

Bununla birlikte bugün yaşanan fiyatla bir zirve yaşandığı için XRP rallisi yakın zaman içerisinde yükselişine ara verebilir. XRP fiyatı, ana grafik modelinin hedefine ulaşmayı başardı. XRP bu sonuçla 20 Temmuz tarihinde yaşanan en düşük fiyatın üzerine %128 kâr elde etti. Teknik analize göre, yakın zamanda bir satışın gerçekleşebileceği sinyali gözüküyor ve bununla birlikte yükseliş trendi geri çekiliyor gibi görünüyor.

XRP fiyatı küçük bir düşüşe yaşayabilir

Ripple yükselen trendini ve hedefini gerçekleştirdikten sonra yukarı yönlü hareket etmesi için çok az olasılık var. Grafik incelendiği zaman üst paralel kanalın üst trend çizgisini 1,14 dolar olarak gösteriyor.

Momentum Ters Çevirme Göstergesi (MRI), art arda iki defa sinyal verdi. Bu sinyal trendin ters yöne çevirebileceğinin bir işareti olabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ayrıca, Ripple’ın aşırı satın alınabileceğinin sinyalini vererek düşüş yaşanabileceğini doğrular nitelikte.

Ripple, yükseliş trendinin geri çekildiğini görürse, XRP fiyatı, yükselen paralel kanalın üst trend çizgisine denk gelen 0,96 dolara gerilemeden önce 1,10 dolar seviyesinde destek bulabilir.

Şekil 1. XRP fiyat analizi

Yaşanacak olası satış baskısıyla XRP fiyatı 0,86 dolar seviyesinden 10 günlük basit hareketli ortalamasına karşılık gelen seviyeye doğru aşağı çekilebilir. Alıcılar, paralel kanalın alt sınırındaki satıcıların baskın dağılımına karşı fiyatları yükseltmek için mücadele ederse, Fibonacci %23,6 uzantısı olan 0,78 dolar seviyesinde destek bulabilir.

Bunun seviyenin altında bir düşüş ise bir felaket yaşanmadığı sürece beklenmiyor. Bununla birlikte, XRP fiyatı satın alma baskısında ani bir artışla karşılanırsa, bu düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Ripple MRI tarafından verilen kırılma çizgisinin üzerinde 1,19 dolara yükselmeyi başarırsa, radardaki %61,8 Fibonacci uzatma seviyesi 1,24 doları hedefleyebilir.