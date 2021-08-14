Bu Tarihe Dikkat! Ünlü Analist Çok İddialı! Fiyat 135.000 Dolar Olacak Diyor! İşte O Tarih!

Ünlü analist Bitcoin için bu yıl 135,000 dolar dedi ve tarih verdi

Kripto para piyasası değeri 2 trilyon dolara yaklaşırken, Bitcoin de son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 47,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. BTC fiyatı üç ay sonra ilk defa bu seviyenin üzerine çıktı.

Bu arada öyle görünüyor ki Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) modelini mükemmel bir şekilde izliyor. Bu model, popüler kripto para analisti PlanB tarafından geliştirildi.

PlanB’nin 2021 için aylık Bitcoin fiyat tahmini

BTC fiyatı Haziran 2021’de 35,000 dolar seviyesinin altına düştüğünde PlanB, Ağustos’tan sonra gelecek aylar için BTC fiyat tahminini paylaşmıştı. Bu tahmine göre Bitcoin fiyatı Aralık 2021’de 135,000 dolar olacak.

PlanB (@100trillionUSD) Haziran’da paylaştığı tahminleri Twitter üzerinden hatırlatarak, Ağustos ayı için 47,000 dolar tahmininin tuttuğuna dikkat çekiyor. Haziran’da yazdığı söz konusu tahminde şöyle demişti.

“Bitcoin fiyatı Elon Musk’ın tetiklediği enerji FUD ve Çin’in madenciliğe baskısı sonucu 34K’nın altında. Haziran’da daha fazla temel sebep sonucu zayıflık görüyoruz. Muhtemelen Temmuz’da da. 2021 yılı en kötü senaryom (fiyat/on-chain temel alınarak): Ağustos>47K, Eylül>43K, Ekim>63K, Kasım>98K, Aralık>135K.”

Mevcut fiyat ile birlikte Bitcoin (BTC) aynı zamanda bazı on-chain verilerde de önemli ölçüde iyileşmeyeler kaydediyor.

Bitcoin (BTC) on-chain veriler

On-chain veriler Bitcoin madencilerinin bir kez daha güçlü birikime başladığını gösteriyor. Son bir ayda madencilerin bakiyeleri yükselmeye devam etti. Bu da sağlıklı bir işaret. Bu da madencilerin BTC fiyatından yükseliş beklediğini gösteriyor. Sonuçta henüz satarak kazanç toplamıyorlar.

On-chain veri sağlayıcısı Santiment de borsalardaki Bitcoin arzının iki haftanın dip seviyesine düştüğünü gösteriyor. Bu da iyi bir haber. Çünkü BTC’lerin soğuk cüzdanlara taşındığını gösteriyor. Borsaların elindeki BTC miktarı da düşüyor.