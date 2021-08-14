Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Devlet Bahçeli Şoku! Büyük Gerçeği Devlet Bahçeli Açıkladı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ATV ekranlarının en sevilen dizisi olan EDHO ile ilgili gerçeği açıkladı. Dizinin oyuncularından Sabina Toziya vefat edince; Devlet Bahçeli rol arkadaşı Turgay Tanülkü'yü taziye için aradı. Taziye sonrasında yaptığı açıklamalarla da şaşırttı.

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