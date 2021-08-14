- 14 Ağu 2021 - 17:10 G: 14 Ağu 2021 - 17:36

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Devlet Bahçeli Şoku! Büyük Gerçeği Devlet Bahçeli Açıkladı...

ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Devlet Bahçeli şoku yaşandı! Büyük gerçeği Bahçeli açıklayınca, hayranları şaşırdı. EDHO izleyicileri de aynı oranda şaşırırken; dizi gündemi bugün bu olayla sallandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ATV ekranlarının en sevilen dizisi olan EDHO ile ilgili gerçeği açıkladı. Dizinin oyuncularından Sabina Toziya vefat edince; Devlet Bahçeli rol arkadaşı Turgay Tanülkü'yü taziye için aradı. Taziye sonrasında yaptığı açıklamalarla da şaşırttı. 

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14 Ağu 2021 - 17:10 Ankara- Yaşam

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