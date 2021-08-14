14 Ağu 2021 - 17:10 Güncelleme: 14 Ağu 2021 - 17:36
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Devlet Bahçeli Şoku! Büyük Gerçeği Devlet Bahçeli Açıkladı...
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Devlet Bahçeli şoku yaşandı! Büyük gerçeği Bahçeli açıklayınca, hayranları şaşırdı. EDHO izleyicileri de aynı oranda şaşırırken; dizi gündemi bugün bu olayla sallandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, ATV ekranlarının en sevilen dizisi olan EDHO ile ilgili gerçeği açıkladı. Dizinin oyuncularından Sabina Toziya vefat edince; Devlet Bahçeli rol arkadaşı Turgay Tanülkü'yü taziye için aradı. Taziye sonrasında yaptığı açıklamalarla da şaşırttı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.