Amerika Resmi Adımları Atmaya Başladı! Joe Biden Türev Piyasası İçin Kimi Destekleyeceğini Açıkladı!
Bloomberg haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) düzenleyici başkanı olarak Rostin Behnam’ı seçecek. CFTC, kripto para birimi ticareti de dahil olmak üzere 582 trilyon dolarlık küresel türev piyasasının denetçisi olacak. İşte detaylar...
Behnam’ın çevreye duyarlı yaklaşımı
Joe Biden Behnam adaylığını açıkladı ancak bu haber şaşırtıcı olmadı. Buna rağmen resmi duyurunun yapılmasına daha birkaç hafta var. Behnam’ın, aday gösterilmesi türev piyasası ve kripto piyasası için bilinçli bir değişim olacağı düşünülüyor. Trump’ın iş dostu politikalarından farklı olarak, Behnam yönetimindeki demokratik bir yaklaşım, sürdürülemez enerji kaynakları tüketen türevler ve kripto ticareti üzerinde bir baskı oluşturabilir.
Behnam, Wall Street Regülatörü’nün geçici Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Behnam en son geçen yıl, kurumların kendi sera gazı emisyonlarını ödemelerini talep eden ABD hükümetine karşı rapora sponsor olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ek olarak, bu yıl Mart ayında Behnam, türevlerin karbon emisyonlarını azaltmadaki rolünü özellikle değerlendirecek iklim değişikliği bölümü oluşturmak için CFTC planlarını başlatacağını açıklamıştı.
Behnam, ABD kripto pazarını çökertebilir veya geliştirebilir
CFTC ayrıca kripto para sektörünün belirli alanlarını kontrol ediyor. Birkaç yıl önce, CFTC, Bitcoin‘i ABD Emtia Borsası Yasası uyarınca bir emtia olarak ilan etti ve düzenlediği CME Group Inc., tokene bağlı vadeli işlem sözleşmelerini listelemişti.
Behnam sürdürülebilir enerjiyi savunan görüşe sahip ve bu durum kripto endüstrisinin gelişimine neden olabilir. Bitcoin Madencilik Konseyi’nin (BMC) Temmuz verileri incelendiğinde, küresel Bitcoin madencilik endüstrisinin sürdürülebilir enerji tüketiminde yaklaşık %56’lık bir artış olduğu sonucuna ulaşılıyor. ABD altyapısının tartışmalı kripto maddesi Bill ise bu raporun sonuçlarını görmezden geliyor.
ABD hükümeti, kripto vergisini radikal bir şekilde artırmayı planlıyor ve kripto para vergi uygulama önlemlerinden yaklaşık 28 milyar dolar toplamayı planlıyor. Ek olarak, vergi düzenlemeleri, ABD İç Gelir Servisi’nin (IRS) tüm dijital varlık yan kuruluşlarından kripto işlemlerinde vergi yükümlülüklerini bildirmelerini talep etmesine olanak tanıyacak.
14 Ağu 2021 - 17:26 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.