Çukur'da Büyük Şok! Yamaç, Efsun'u.... Çukur Hayranları Bu Haber Karşısında Donakaldı! Meğer 4 Sezondur!
Çukur'un efsane oyuncusu olan ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, hayat verdiği Yamaç karakteriyle resmen bir idol haline gelmişti. 4 sezon boyunca devam eden ve ilk 3 sezonda da reyting rekortmenliğini kimseye bırakmayan Çukur dizisinde yaşananlar artık izleyicileri şaşırtmaya başladı! 4 sezon boyunca her bölümü izleyen, arka planda neler döndüğüne bakan izleyenler, yeni öğrendikleri gerçeklerle şok olmaya devam ediyor. Peki, neler oluyor?
Çukur dizisinin oyuncularıyla ilgili ortaya çıkan şaşırtıcı bilgiler, her geçen gün Çukur izleyicilerinde şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Söz konusu haberlerle ilgili olarak "8 şiddetinde deprem", "büyük deprem", "şok eden olay" gibi birçok manşet atılıyor. Peki, Aras Bulut İynemli neden gündemde? Neler oluyor? Efsun'la ilgisi ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.