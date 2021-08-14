Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'e Bu Kez Kalp Krizi Geçirtecek! Daha Açığı Yok, Rest Çekti! Instagram Alev Topuna Döndü; Yanıyor!
Yasmin Erbil, öyle bir fotoğraf paylaştı ki, açık giyimli fotoğraflar karşısında tepki gösteren Mehmet Ali Erbil söz konusu fotoğraf karşısında şok geçirecek gibi duruyor. Bugüne kadar paylaştığı en açık pozu paylaşan Yasmin Erbil, kısa sürede onbinlerce beğeni almayı başardı.
Hayatı baskısız, özgür bir şekilde istediği gibi yaşamayı seven ve hayatını sosyal medyaya yansıtan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'den gelen her türlü baskıya rağmen dur durak bilmeden paylaşımlarına devam ediyor. Bu son paylaşımı ise rest olarak değerlendirildi. Bikinisiyle paylaştığı fotoğraf, Twitter'da ve Instagram'da gündem oldu. Çok sayıda kişi fotoğrafı alev emojili yazılarla boğdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.