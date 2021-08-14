Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'e Bu Kez Kalp Krizi Geçirtecek! Daha Açığı Yok, Rest Çekti! Instagram Alev Topuna Döndü; Yanıyor!

Hayatı baskısız, özgür bir şekilde istediği gibi yaşamayı seven ve hayatını sosyal medyaya yansıtan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'den gelen her türlü baskıya rağmen dur durak bilmeden paylaşımlarına devam ediyor. Bu son paylaşımı ise rest olarak değerlendirildi. Bikinisiyle paylaştığı fotoğraf, Twitter'da ve Instagram'da gündem oldu. Çok sayıda kişi fotoğrafı alev emojili yazılarla boğdu.

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