Songül Karlı Sütyensiz ve Bornozlu Paylaşımlarla Yetinmedi, Öyle Bir Video Çekti ki; Instagram Resmen Titredi! "Dil Tutulur..."
Songül Karlı, sütyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmesiyle bilinen bir isim olurken; bu kez öyle bir şeyle gündeme geldi ki, ne sütyensiz pozlar kurtardı ne de bornozlu paylaşımlar. Türkiye'nin fiziği yaşına göre en beğenilen isimlerinden olan Songül Karlı'nın videosu yüzbinlerce hit aldı.
Songül Karlı kıvırınca sosyal medya resmen alev topuna döndü. Attığı her adımla magazin gündemine gelme başarısı elde eden Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı oldukça iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Sütyensiz spor paylaşımı ve bunun yanı sıra bornozlu paylaşımlarıyla çok uzun süre boyunca magazin gündeminde duran ve dikkatleri üzerine yoğunlaştıran Karlı; şimdi de kıvırdı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.