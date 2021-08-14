Songül Karlı Sütyensiz ve Bornozlu Paylaşımlarla Yetinmedi, Öyle Bir Video Çekti ki; Instagram Resmen Titredi! "Dil Tutulur..."

Songül Karlı kıvırınca sosyal medya resmen alev topuna döndü. Attığı her adımla magazin gündemine gelme başarısı elde eden Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı oldukça iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Sütyensiz spor paylaşımı ve bunun yanı sıra bornozlu paylaşımlarıyla çok uzun süre boyunca magazin gündeminde duran ve dikkatleri üzerine yoğunlaştıran Karlı; şimdi de kıvırdı!

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