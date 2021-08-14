Baraj Dizisinden Ayrılan Gizem Karaca’nın Yeni Projesi Belli Oldu? Gizem Karaca Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gizem Karaca Kaç Yaşında, Nereli?

Baraj dizisinden ayrılan Gizem Karaca’nın yeni projesi belli oldu. En son Baraj isimli dizide rol alan başarılı oyuncu Gizem Karaca kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu. En son hangisinde karar kıldığı netlik kazandı. Gizem Karaca, TRT1 ekranlarında başlayacak Alp Arslan için imza sağladı. Evdokya rolü ile ekranlara gelecek Gizem Karaca tüm hayranlarını ve tarih dizisi severleri mutlu etti.

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi olmak için hazırlıklarına başlanan Alp Arslan dizisi ekibi belli olmaya devam ediyor. M. Çağatay Tosun tarafından yönetilecek Alp Arslan dizisi çekimleri Ağustos ayının sonunda başlayacak. TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı sevenleri ile buluşacak Alp Arslan dizisi güçlü ekibi ile hazırlıklarına devam ediyor.

Kulislerden gelen son dakika bilgilerine bakılacak olduğu zaman en son rol aldığı Baraj dizisi ile adından bir hayli söz ettiren Gizem Karaca bu sefer de yeni projesi olarak Akli Film tarafından çekilecek TRT 1 dizisi Alp Arslan’da rol alacak. Ekibin arasına dahil olan Gizem Karaca, yaz tatili boyunca iyi bir tatil yaparak dinlenmesi ardından Alp Arslan dizisinde Evdokya rolü ile sevenlerinin karşısında yerini alacak.



Yeni projesi ile adından bir hayli söz ettirmeye başlayan Gizem Karaca kimdir, nasıl ünlü oldu gibi sorular da netlik kazanmaya başladı. Sizler için Gizem Karaca hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Gizem Karaca kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli gibi merak edilen tüm soruların yanıtları…



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