Renault, Yaptığı Kampanyayla Milyonları Şoka Soktu! Megane İçin Devasa İndirimi Başlattı... Bayide Kuyruk Var!

Resmi Gazete'de duyuru yapılmasıyla birlikte yürürlük kapsamına giren ÖTV matrahı düzenlemesi, beraberinde çok büyük bir indirim rüzgarını getirdi. Modellerin belirli aralıktaki motor gücüne sahip versiyonlarına yapılan indirimler; 100.000 TL'ye kadar ulaşabilirken, bu anlamda Renault Megane için inanılması güç bir indirim altına imza atıldı.

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