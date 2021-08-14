- 14 Ağu 2021 - 18:21 G: 14 Ağu 2021 - 18:41

Renault, Yaptığı Kampanyayla Milyonları Şoka Soktu! Megane İçin Devasa İndirimi Başlattı... Bayide Kuyruk Var!

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesinin sonrasında fiyatlarında çok önemli indirimler yapılması beklenen 2021 Renault Megane için beklenen indirime yeşil ışık yakıldı. Az önce duyuru yaparak güncel fiyat listesini yayınlayan Renault; oldukça büyük bir indirim altına imza attı. Söz konusu indirime zam gelmeden hızlıca araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi bugün Renault bayilerine akın akın gitti...

Resmi Gazete'de duyuru yapılmasıyla birlikte yürürlük kapsamına giren ÖTV matrahı düzenlemesi, beraberinde çok büyük bir indirim rüzgarını getirdi. Modellerin belirli aralıktaki motor gücüne sahip versiyonlarına yapılan indirimler; 100.000 TL'ye kadar ulaşabilirken, bu anlamda Renault Megane için inanılması güç bir indirim altına imza atıldı. 

Detaylar ve fiyat listesi için diğer sayfaya geçiniz >>

14 Ağu 2021 - 18:21 Ankara- Yaşam

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