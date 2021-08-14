Hakan Sabancı'nın Yeni Sevgilisi Kim? Hakan Sabancı Kimdir, Ne Kadar zengin, serveti Ne Kadar? Hakan Sabancı Kaç Yaşında, Nerede oturuyor?

İş adamı Hakan Sabancı, yaptığı her iş ile adından bir hayli söz ettirmeyi başarırken son zamanlarda özel hayatı ile gündemde yerini almaya başladı. Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisi kim soruları bir hayli ön planda yer almaya başlarken sonunda gizli yaşadığı aşk hayatındaki kadın belli oldu.

28 yaşındaki Türk model Elif Aksi ile geçtiğimiz günlerde beraber görüntülenen ikili, Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçını tribünlerden izlediler. Beşiktaş; Süper Lig’de yeni sezon başlaması ile beraber Rizespor takımını 3 – 0 olarak mağlup etmeyi başardı. Maçı yakından takip edenlerden bir tanesi de iş adamı olarak başarısından bir hayli söz ettiren Hakan Sabancı ve model Elif Aksu oldu. Yanlarınca Hacı Sabancı’nın nişanlısı Nazlı Kaya’nın da var olması gözlerden kaçmadı.

Maç sırasında aralarında meydana gelen yakınlık, acaba Hakan Sabancı ile Elif Aksu arasında yeni bir aşk mı meydana geliyor sorularını getirdi. Hakan Sabancı’nın en son hayatındaki Aygün Aydın ile beraberlikleri olaylı bir şekilde son bulmuştu. Aygün Aydın, Hakan Sabancı tarafından alınan mahkemedeki uzaklaştırma kararını ihlal etmesinden dolayı yakalanarak 3 gün boyunca zorlama hapis yatmak zorunda kalmıştı.

Aygün Aydın bunlar ile de sınırlı kalmayıp sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı 1 aylık uzaklaştırma cezasını ihlal edip 3 gün hapis yatması ardından bu sefer de 15 günlük hapse çarptırılmıştı. Peki, aşk hayatı ile bu kadar gündemde yer alan Hakan Sabancı kimdir, ne kadar zengin, serveti ne kadar? Sizler için Hakan Sabancı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilen tüm detaylar…



Zenginlikleri ve serveti ile ülkemizdeki en zengin 100 kişi arasında yer alan Hakan Sabancı her zaman özel hayatı ve başarısı ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu kadar başarılı kimliği ardından binlerce kişi tarafından Hakan Sabancı kimdir soruları merak kazandı.



Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>