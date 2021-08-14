Naz Mila Kalçasına Estetik Yaptırıp Havuzda Flaş Fotoğraf Paylaştı! Kıyafetlerini Çıkardı... Şok Eden Kalça Serisi! "Neler Yapıyorsun Naz Mila?"

Katılım gerçekleştirdiği Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran ve fenomen olan Naz Mila, sosyal medya üzerinde en cesur paylaşımlar yapan fenomen olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yaptırdığı ve yanlış yazdırdığı İngilizce dövmeden sonra Dünya genelinde tanınan bir isim haline gelen Naz Mila, geçenlerde kalçasına estetik yaptırdı ve kıyafetlerini çıkarıp, havuza girerek kalçasının fotoğrafını paylaştı.

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