14 Ağu 2021 - 18:45 Güncelleme: 14 Ağu 2021 - 19:16
Naz Mila Kalçasına Estetik Yaptırıp Havuzda Flaş Fotoğraf Paylaştı! Kıyafetlerini Çıkardı... Şok Eden Kalça Serisi! "Neler Yapıyorsun Naz Mila?"
Adını ilk olarak evlilik programlarıyla duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada bomba etkisi yaratmaya devam ediyor.
Katılım gerçekleştirdiği Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran ve fenomen olan Naz Mila, sosyal medya üzerinde en cesur paylaşımlar yapan fenomen olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yaptırdığı ve yanlış yazdırdığı İngilizce dövmeden sonra Dünya genelinde tanınan bir isim haline gelen Naz Mila, geçenlerde kalçasına estetik yaptırdı ve kıyafetlerini çıkarıp, havuza girerek kalçasının fotoğrafını paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.