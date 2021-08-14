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14 Ağu 2021 - 19:04

Fenomen Gelin Adayı Hanife Akıllara Durgunluk Verdi! Kıyafetsiz Fotoğraflardan Nereye... Evlilik Öyle Değiştirdi ki; Şok Etti!

Fenomen Gelin Adayı Hanife, uzun zamandır oldukça sakin ve kendi halinde bir hayat yaşıyor. Bu sebepten magazin gündeminde sık sık ismi görünmüyor. Instagram hesabını incelediğimiz Hanife ile ilgili karşılaştığımız şeyler bizleri şaşkına çevirdi. Bir insanı evlilik bu kadar değiştirebilir. Söz konusu fotoğraflarda "Helal Olsun" tarzında yorumlar olduğu da görüldü...