Fenomen Gelin Adayı Hanife Akıllara Durgunluk Verdi! Kıyafetsiz Fotoğraflardan Nereye... Evlilik Öyle Değiştirdi ki; Şok Etti!
Fenomen Gelin Adayı Hanife, uzun zamandır oldukça sakin ve kendi halinde bir hayat yaşıyor. Bu sebepten magazin gündeminde sık sık ismi görünmüyor. Instagram hesabını incelediğimiz Hanife ile ilgili karşılaştığımız şeyler bizleri şaşkına çevirdi. Bir insanı evlilik bu kadar değiştirebilir. Söz konusu fotoğraflarda "Helal Olsun" tarzında yorumlar olduğu da görüldü...
Bir zamanların fenomen gelin adayı olan Hanife Gürdal, evlilik programlarında tüm taliplerini reddetmesiyle tanınıyordu. Geçtiğimiz yıllarda türbanını çıkarıp açılma kararı alan ve bunun hemen sonrasında elbise benzeri kıyafetlerden vazgeçip, bikinili fotoğraflar paylaşan Hanife magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmiyordu. Fakat artık öyle bir hale geldi ki...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.