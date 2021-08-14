Demet Akalın ile Burcu Esmersoy Barıştı Mı? Burcu Esmersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Esmersoy Kaç Yaşında, Nereli?

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy barıştı mı? Burcu Esmersoy’dan herkesi şaşkına çeviren Demet Akalın açıklaması geldi. Aralarında buzlar erimek nedir bilmezken Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında uzun zamandır bir küslük olduğu biliniyor. Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde kendisine zeytin dalı uzatan Demet Akalın hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi. Ünlü sunucu yaptığı açıklama sırasında binlerce kişinin Demet Akalın ile Burcu Esmersoy barıştı mı diye soru işaretlerinin akıllarda yer almasına neden oldu.

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy barıştı mı diye soruların akıllarda yer almasının ana nedeni Burcu Esmersoy kanadından gelen açıklama ile oldu. Yaptığı açıklama sırasında; "Böyle zamanlarda kırgınlıklar, küslükler unutulur. Her zaman kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Kalp kalbe karşı.’’ İfadeleri öne çıktı.

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde Etiler’de objektiflere yakalandı. Bir mekanda kahve içerken görüntülenen güzel sunucu gazeteciler tarafından yöneltilen sorulara yanıt verdi. Spor hareketleri yaparak muhabirlerin yanına gelen güzel sonucu spor yaptıktan sonra kız arkadaşı ile kahve içmeye geldiklerini ve her sabah spor yaptıklarını dile getirdi.

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Burcu Esmersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Burcu Esmersoy kimdir, nasıl ünlü oldu soruları en merak edilenler arasında yer almaya başladı. Asıl adı Kamile Burcu Esmersoy olan güzel sunucu 2 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bir yandan sunuculuk yaparken bir yandan da oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Beşiktaş lisesinde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. New York üniversitesine de giderek ek olarak Hospitality, Tourism ve Sport Management eğitimleri aldı.

1997 yılında katılmış olduğu Miss Intenational güzellik yarışmasında birinci seçilerek ülkemizi Japonya’da da temsil etmiştir. Dostluk güzeli seçilerek başarılarına başarı katmıştır. Kanal D ekranlarında çocuk programları yapımcılığı ile program sunuculuğu yaparak kariyer hayatının temellerini atan Burcu Esmersoy, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk okulundan da derece ile mezun olmuştur.

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2000 ila 2005 yılları arasındayken CNN Türk içerisinde spor departmanında dış haber editörlüğü ile beraber muhabirlik ve spor spikerliği görevlerini üstlenmiştir. Formula 1 yarışlarına direk yerine giderek takip etmiş ve programlar yapmıştır. 2010 yılındayken vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol almış ve küçük de olsa yaptığı dansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2006 yılının Nisan ayındayken NTV kanadında Spor Servisi programında sunucu olarak yer almış, NTV spor kanalında da farklı programlara dahil olmuştur. 2012 yılından bu yana kadar hala devam ediyor olan Survivor’da da sunuculuk yapmıştır. Evo Otomobil dergisi ile NYC dergilerinde yazıları yayına alınmaya devam eden Burcu Esmersoy İngilizce İtalyanca dillerini adeta ana dili gibi ileri derecede bilmektedir. Bu kadar başarılı kariyer hayatı ile ön plana çıkmayı başaran Burcu Esmersoy, kaç yaşında ve aslen nereli gibi sorular ile de ön plana çıkmaktadır. Sizler için Burcu Esmersoy ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

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Burcu Esmersoy Kaç Yaşında, Nereli?

Özel hayatı ve başarılı kariyeri ile adından bir hayli söz ettiren Burcu Esmersoy kaç yaşında, nereli gibi sorular bir hayli merak edilmektedir. Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şu an 45 yaşında olan güzel oyuncu ve sunucu bu güne kadar birçok yapımda yer almış ve her yer aldığı yapımda adından iyi bir şekilde söz ettirmeyi başarmıştır.