Dacia Duster ÖTV İndirimi Sonrası 51 Bin TL Düştü! Dacia Duster 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Dacia Duster Fiyat Listesi ve Donanımlar

ÖTV İndirimi Sonrası Dacia Duster Ne Kadar Oldu? Dacia Duster 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Dacia Duster Fiyat Listesi ve Donanımlar. Resmi Gazete düzenlemeleri açıkladı. 13 Ağustos 2021 tarihli gazetede açıklanan verilere göre araçlarda ÖTV indirimleri başladı. Yapılan düzenleme ardından ÖTV indirimi sonrası Dacia Duster ne kadar oldu son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu.

Mart 2020’den beri ülkemizde kendisini belli eden koronavirüs salgınından sonra hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında fahiş artışlar meydana gelmişti. Gelen artışlardan araç alma hayali kuran vatandaşlar bir süre de olsa ertelemek zorunda kaldılar. Araç alım satım piyasasının iyice durgun hale gelmesi ardından harekete geçildi ve ÖTV indirimlerine gidildi. ÖTV indirimleri olması ardından vatandaşlar tarafından hangi araca ne kadar indirim olacak en merak edilen konuların başında geldi.

Geçmiş zamanlardan bu güne kadar yapılan ÖTV indirimlerinde %80’lik oran alanlar bu düzenleme ile sadece %50 oranında indirim aldılar. Resmi gazete yayın bilgilerine göre motor hacimleri 1600 cc olan ve 92 bin TL altında kalanlar için %45, 92 bin ila 150 bin TL arasında olan araçlar için de %50 ÖTV indirimleri geldi. Söz konusu düzenleme araç piyasası üzerinde astronomik açıdan pek etki etmedi. Bu yüzden yeni düzenlemeler öne sürülerek birçok aracın yeniden %50’lik ÖTV matrahına çekilmesi sağlandı.



Özellik ile %45 indirime gidilen araçların fiyatlarında pek bir değişiklik olmaması vatandaşların ÖTV indirimi sonrası Dacia Duster ne kadar oldu diye araştırmalarına hız vermesine neden oldu. Resmi gazetede yayına alınan ÖTV indirimlerinden hemen sonra hangi araçta ne kadar indirim oldu, ÖTV indirimi sonrası Dacia Duster ne kadar oldu, Dacia Duster 2021 yeni güncel fiyatları ne kadar, Dacia Duster fiyat listesi ve donanımlar hakkında merak edilen detayları derledik. İşte, Dacia Duster hakkında merak edilen tüm detaylar…



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