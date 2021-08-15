15 Ağu 2021 - 08:49 Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 09:01
Korona Vakaları Bir Adım Geri Gitmiyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçmeye Devam Ediyor! Korona Virüs Derken Deltası da Çıktı!
Hayatlarımızı esir alan korona virüs sayıları aynı çizgide ilerlemeye devam ediyor. Sürekli artan vaka sayıları insanları oldukça korkutuyor. İşte güncel vaka sayıları…
İki yıldır hayatın akışını ve döngünü tam anlamıyla değiştiren COVİD-19 şimdi de mutasyon geçirmiş haliyle kapılarımıza dayandı. Ankara korona vaka sayısı artışa geçerken Türkiye’nin bazı illerde kırmızı alarm çalmaya başladı. Tam da kurtulduk derken Delta virüsü kapıları çaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.