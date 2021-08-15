- 15 Ağu 2021 - 08:49 G: 15 Ağu 2021 - 09:01

Korona Vakaları Bir Adım Geri Gitmiyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçmeye Devam Ediyor! Korona Virüs Derken Deltası da Çıktı!

Hayatlarımızı esir alan korona virüs sayıları aynı çizgide ilerlemeye devam ediyor. Sürekli artan vaka sayıları insanları oldukça korkutuyor. İşte güncel vaka sayıları…

Vaka Sayıları Tam Bitti Derken Çoğaldı! Hayatını Durduran COVİ-19 Sonrası Bir de Başımıza Delta Çıktı!

İki yıldır hayatın akışını ve döngünü tam anlamıyla değiştiren COVİD-19 şimdi de mutasyon geçirmiş haliyle kapılarımıza dayandı. Ankara korona vaka sayısı artışa geçerken Türkiye’nin bazı illerde kırmızı alarm çalmaya başladı. Tam da kurtulduk derken Delta virüsü kapıları çaldı!

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15 Ağu 2021 - 08:49 Ankara- Yaşam

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