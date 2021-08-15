Korona Vakaları Bir Adım Geri Gitmiyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçmeye Devam Ediyor! Korona Virüs Derken Deltası da Çıktı!

İki yıldır hayatın akışını ve döngünü tam anlamıyla değiştiren COVİD-19 şimdi de mutasyon geçirmiş haliyle kapılarımıza dayandı. Ankara korona vaka sayısı artışa geçerken Türkiye’nin bazı illerde kırmızı alarm çalmaya başladı. Tam da kurtulduk derken Delta virüsü kapıları çaldı!

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