Müge Anlı Dahil Tüm Gündüz Kuşağı Programları Ekranlardan Kaldırılıyor! RTÜK Öyle Bir Karar Aldı ki; Müge Anlı Hayranları Yere Yıkıldı!
vEkranların sevilerek izlenen gündüz kuşağı programları A’dan Z’ye ekranlardan kaldırılıyor. Müge Anlı hayranları yere yıkıldı. Gündüz kuşağı programları arasında en popüler programlardan biri olan Müge Anlı İle Tatlı sert yayınlanacağı tarihi bile açıklamıştı ama yayından kaldırılma kararı alındı. İşte o haberin detayları…
Gündüz kuşağı programlarının format benzerliği nedeniyle programdan kaldırılması için RTÜK’ün çalışmalar başlattığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Başta Müge Anlı İle Tatlı Sert izleyicileri olmak üzere Esra Erol izleyicileri de yere yıkıldı. Haber gündemde bomba etkisi yaratırken bu iddiaların neden kaynaklandığı da merak konusu oldu. Peki o iddialar doğru mu? Gündüz kuşağı programları yayından kaldırılıyor mu? İşte o iddiaların perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.