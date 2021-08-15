Müge Anlı Dahil Tüm Gündüz Kuşağı Programları Ekranlardan Kaldırılıyor! RTÜK Öyle Bir Karar Aldı ki; Müge Anlı Hayranları Yere Yıkıldı!

Gündüz kuşağı programlarının format benzerliği nedeniyle programdan kaldırılması için RTÜK’ün çalışmalar başlattığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Başta Müge Anlı İle Tatlı Sert izleyicileri olmak üzere Esra Erol izleyicileri de yere yıkıldı. Haber gündemde bomba etkisi yaratırken bu iddiaların neden kaynaklandığı da merak konusu oldu. Peki o iddialar doğru mu? Gündüz kuşağı programları yayından kaldırılıyor mu? İşte o iddiaların perde arkası…

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