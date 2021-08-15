- 15 Ağu 2021 - 09:41 G: 15 Ağu 2021 - 10:01

Evleneceksen Gel gelin Adayı Naz Mila’nın Çıplak Fotoğrafları Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! Kalçasına Estetik Yaptırdı! Havuzda Çıplak Poz Verdi! ‘’Hiç utanma…’’

Evleneceksen Gel programının eski yarışmacısı Naz Mila program sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı birbirine kattı. Bikinili ve iç çamaşırlı pozlardan sonra kalçasına estetik yaptırarak havuzda çıplak pozlar veren Naz Mila görenlerin ‘’Hiç utanmada yok’’ tepkisine maruz kaldı. O fotoğraflara dakikada binlerce beğeni geldi. Görenlerin aklı yerinden oynadı. İşte o çok merak edilen görüntüler…

O Dövme Sayesinde Dünya Onu Tanımıştı!

Evlilik programları sayesinde tanıma fırsatı bulduğumuz Azerbaycanlı güzel Naz Mila yarışma hayatı sonrası bir daha TV ekranlarında yer almayı tercih etmedi. TV ekranları yerine sık bir şekilde sosyal medya kullanmaya başlayan Naz Mila’nın zaman içindeki değişimi herkesi etkilemişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Naz Mila şimdi de kalçasına yaptırdığı estetikle gündeme geldi. İşte Naz Mila’nın o çok merak edilen sosyal medya paylaşımları…

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15 Ağu 2021 - 09:41 Ankara- Yaşam

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