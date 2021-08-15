- 15 Ağu 2021 - 09:51 G: 15 Ağu 2021 - 10:41

Müge Anlı Hakkında Çıkan Yayından Kaldırılma İddiası Hakkında RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Açıklama Yaptı ve Son Noktayı Koydu! Müge Anlı Delirecek! İlhan Taşçı Son Noktayı Koydu!

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı’nın programı Müge Anlı Tatlı Sert hakkında yayından kaldırılma iddiasına İlhan Taşçı son noktayı koydu. İlhan Taşçı öyle bir açıklama yaptı ki…İşte o çok merak edilen açıklama ve detayları…

Müge Anlı’nın Gözü de Kulağı da Gelecek Açıklamalarda!

ATV ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in kaderi belli oldu. Yayından kaldırılacağı ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. RTÜK üyesi İlhan Taşçı o iddialara dair açıklama yaptı. Sosyal medyaya damga vuran o açıklama haberin devamında yer alıyor.

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15 Ağu 2021 - 09:51 Ankara- Yaşam

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