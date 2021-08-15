15 Ağu 2021 - 09:51 Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 10:41
Müge Anlı Hakkında Çıkan Yayından Kaldırılma İddiası Hakkında RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Açıklama Yaptı ve Son Noktayı Koydu! Müge Anlı Delirecek! İlhan Taşçı Son Noktayı Koydu!
Ekranların sevilen ismi Müge Anlı’nın programı Müge Anlı Tatlı Sert hakkında yayından kaldırılma iddiasına İlhan Taşçı son noktayı koydu. İlhan Taşçı öyle bir açıklama yaptı ki…İşte o çok merak edilen açıklama ve detayları…
ATV ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in kaderi belli oldu. Yayından kaldırılacağı ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. RTÜK üyesi İlhan Taşçı o iddialara dair açıklama yaptı. Sosyal medyaya damga vuran o açıklama haberin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.