Müge Anlı Hakkında Çıkan Yayından Kaldırılma İddiası Hakkında RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Açıklama Yaptı ve Son Noktayı Koydu! Müge Anlı Delirecek! İlhan Taşçı Son Noktayı Koydu!

ATV ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in kaderi belli oldu. Yayından kaldırılacağı ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. RTÜK üyesi İlhan Taşçı o iddialara dair açıklama yaptı. Sosyal medyaya damga vuran o açıklama haberin devamında yer alıyor.

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