Demet Akalın Türkçesiyle Dalga Geçen Takipçisine Öyle Bir Yanıt Verdi ki; Görenler Gülme Krizine Girdi!
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Demet Akalın Türkçesiyle dalga geçen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki görenler gülme krizine girdi. Demet Akalın’ın neredeyse gülmekten öldüreceği o yanıtı sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu.
Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Her hareketiyle olay olan Demet Akalın özellikle de bu günlerde tüm Türkiye’nin gönlünde yer alıyor. Yaptığı hem maddi ham de manevi desteklerle halkın gönlünü kazanmayı başaran Demet Akalın sosyal medya takipçileri tarafından da bol bol tebrik edilmişti. Esprili paylaşımları ve keskin cevaplarıyla tanıdığımız Demet Akalın sosyal medyadan kendisiyle dalga geçen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki görenler gülmekten ölecekti. İşte o gündeme bomba gibi düşen yanıt…
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15 Ağu 2021 - 10:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.