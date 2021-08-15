Elif Şafak "Biseksüel" imiş, ama söylemeye "Cesaret" edememiş! Elif Şafak Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Elif Şafak Kaç Yaşında, Evli Mi?

Elif Şafak Biseksüel Mi? Elif Şafak Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Elif Şafak Kaç Yaşında, Evli Mi? Elif Şafak öyle bir itirafta bulundu ki duyan tüm hayranları şok oldu. Mahrem ve Aşk gibi ünlü romanların yazarı olarak tanıdığımız Elif Şafak sürekli başarıları ile gündemde yerini almayı başarırken, son yaptığı itiraf ile magazin dünyasının bir anda alt üst olmasına neden oldu. Yaşamına İngiltere’de devam eden ünlü yazar Elif Şafak, bir platformda yaptığı açıklama sırasında cinsel yönelimleri hakkında çarpıcı ifadelere yer verirken akıllarda Elif Şafak biseksüel mi sorularının oluşmasına neden oldu.

Aşk isimli romanı ile Türk Edebiyatı tarihinde en kısa sürede en çok satılması başarılan edebi eserin sahibi olarak bilinen Elif Şafak, bir platformda cinsel yönelimleri ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Duyan herkes Elif Şafak biseksüel mi diye araştırmalarına başlarken karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Yaşamına İngiltere’de devam eden başarılı yazar Elif Şafak cinsel tercihlerinin biseksüel olduğunu açıkladı. Açıklaması sırasında; "Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları. Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır" ifadeleri ile öne çıkmayı başardı. Elif Şafak biseksüel mi sorusunun yanıt bulması herkesi şaşkına çevirdi. Peki, herkes tarafından eserleri bu kadar beğenilen Elif Şafak kimdir, nasıl ünlü oldu? İşte, Elif Şafak hakkında merak edilen tüm detaylar…



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