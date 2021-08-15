Opel Astra ÖTV İndirimi Sonrası 50 Bin TL Düştü! Opel Astra 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Opel Astra Fiyat Listesi ve Donanımlar

Opel Astra ÖTV İndirimi Sonrası 51 Bin TL Düştü! ÖTV İndirimi Sonrası Opel Astra Ne Kadar Oldu? Opel Astra 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Opel Astra Fiyat Listesi ve Donanımlar

13 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete ile müjdeli haber geldi. Araçlarda ÖTV indirimlerine gidilmesi ardından araçların fiyatlarındaki son durumlar merak edilmeye başladı. ÖTV indirimi sonrası Opel Astra ne kadar oldu en merak edilen soruların başlarında yer aldı. Koronavirüs salgın süreçlerinde fahiş bir şekilde meydana gelen araç fiyatlarındaki artış sıfır ve ikinci el araç satış piyasasının adeta durgunluk dönemine girmesine neden oldu. Bu durum karşısında sonunda harekete geçildi ve ÖTV indirimleri geldi. Gelen indirim sonrası araç alma hayali kuran vatandaşlar araştırmalarına başladı. ÖTV indirimi sonrası Opel Astra ne kadar oldu en çok araştırılan konulardan birisi oluyor.

Geçmişten günümüze kadar gelen ÖTV indirimlerinin ne kadar olduğuna bakılacak olursa en fazla %80 oranına kadar artış gösterebildi. Geçmişte %80 oranında ÖTV indirimi olan araçlarda şu an yeni düzenleme ile %50 civarında indirim olması araç fiyatlarında pek bir fark olmamasına neden oldu. Motor silindir hacimleri 1600 cc üstüne çıkmayan ve 92 bin TL altında kalan araçlar için ÖTV matrahı %45, 92 bin TL ila 150 bin TL arasında olanlar için ÖTV matrahı %5 olarak açıklandı. Gelen düzenleme ardından fiyatlarda pek bir fark olmaması ardından yeniden araçlar %50’lik dilime alındı.

%45’lik dilime yer alan araçlarda bir fark olmaması ardından vatandaşlar ÖTV indirimi sonrası Opel Astra ne kadar oldu, ne kadar indirim geldi diye araştırmalarına başladılar. 13 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazete içerisinde yayına alınan karar ardından ÖTV indirimi sonrası Opel Astra ne kadar oldu diye merak edilen tüm detayları derledik. Peki, ÖTV indirimi sonrası Opel Astra ne kadar oldu, Opel Astra 2021 yeni güncel fiyatları ne kadar, Opel Astra fiyat listesi ve donanımlar nelerdir? İşte, Opel Astra hakkında merak edilen tüm detaylar…



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