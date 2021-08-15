Uzak Şehrin Masalı Ne Zaman Başlıyor? Uzak Şehrin Masalı Nerede Çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? FOX TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olacak Uzak Şehrin Masalı dizisine ait ilk görüntüler gelmeye başladı. Dizide yer alacak kadro da açıklandı. İlk günden beri büyük bir heyecan ile beklenen Uzak Şehrin Masalı dizisine ait ilk görüntüler gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında dizi severler ile buluşacak dizi hakkında detaylar gelmeye devam ederken, bir yandan da Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor gibi birçok merakla arayışlara neden oldu. Sizler için FOX TV ekranlarının yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Uzak Şehrin Masalı hakkında merak edilenler…

Uzak Şehrin Masalı Ne Zaman Başlıyor? Uzak Şehrin Masalı Nerede Çekiliyor?

25 Film tarafından yapımı üstlenilen ve yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın yer alırken, Can Sinan tarafından senaryosu kaleme alınan FOX TV ekranlarının en iddiaları yapımlarından Uzak Şehrin Masalı dizisi için detaylar gelmeye başladı. Peki, Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor? Dizi hakkında detaylar gelmeye başladıkça dizi severlerin merakının artması ardından Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir, konusu nedir gibi birçok detay merak edilmeye başladı. Uzak Şehrin Masalı dizisi için ilk kare de geldi. Yayına alınan kareden gözlemlenen dört başrol oyuncunun yeni imajları gören herkesi şaşkına çevirdi. Uzak Şehrin Masalı

Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor sorusu en merak edilenlerin başında oluyor. Yeni sezon için en güçlü dram türündeki dizlerden bir tanesi olarak düşünülen Uzak Şehrin Masalı Eylül ayında izleyiciler ile buluşacak gibi duruyor. Fakat kanaldan ya da yapım ekibinden daha net açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde net açıklamalar gelmesi bekleniyor.

Uzak Şehrin Masalı Nerede Çekiliyor?

FOX TV ekranlarında daha yayın hayatına başlamadan en merak edilenlerin başında gelen Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor kısmı oldukça merak edilmektedir. Diziye ait ilk görüntülerin gelmesi ardından dizi ile ilgili tüm detaylar merak edilmektedir. Dram konulu bir dizi olurken ilk bölümlerinin Kars’ta çekileceği, ilerleyen bölümlerde çekimlere İstanbul’da devam edileceği ön görülüyor. Set için hazırlıklar şu an Kars’ta devam ederken İstanbul’da da set çalışmaları bir yandan hazırlanıyor.

Uzak Şehrin Masalı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor gibi soruların yanı sıra bir yandan Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimdir, konusu nedir merak edilenler arasında yerini korumayı başardı. Uzak Şehrin Masalı konusu ile oldukça dikkat çekici bir halde duruyor. Aslıhan Güner’in can verdiği Umay, (Timur Acar) kocası Affan’ın başka bir kadından çocuk yapma düşüncesini kabullenemeyecek ve konaktan iki çocuğunu alarak ayrılır. Ablası (Begüm Birgören) Sonay’ın yanına yerleşmeye gider. Umay’ın evden gittiği sırada sınırdan kaçak bir şekilde ülkeye giren (Barış Kılıç) Kürşat, peşinde olan jandarmayı atlatabilmek için Sonay’ın evinde saklanacaktı. Yolları bir anda farklı bir şekilde kesişen Umay, Sonay ve Kürşat; Kürşat’ın asıl kimliğini saklamayı başarmak için Sonay’ın kocasının kayıp olduğunu iddia ederler. Hem Umay hem de Sonay bu sırada iki kardeş Kürşat’a aşık olacaklardır. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile herkesi ilk bölümden itibaren ekranlara kilitlemeyi başaracak gibi duruyor.

Peki, bu kadar dikkatleri çekmeyi başaran Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimdir? Oyuncu kadrosu şu an tamamlanmak için çalışmalarına devam ederken başrolde yer alacak dört isim belli oldu. Yeni imajları ile dikkatleri çeken ünlü isimler Begüm Birgören, Timur Acar, Barış Kılıç ve Aslıhan Güner olarak açıklandı. Diğer oyuncular da ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Uzak Şehrin Masalı”nın çekimleri Kars’ta devam ediyor.

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların yer alacağı dizide Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan’ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir. Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay’ın evine saklanır. Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat’ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay’ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay, hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar…

“Uzak Şehrin Masalı”, çok yakında FOX’ta.