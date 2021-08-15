Alişan Uzun Bir Aradan Sonra İlk Defa Sahneye Çıktı! Gözyaşları Sel Oldu! Ünlü Şarkıcı Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!
Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından sahneye ilk defa çıkan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Alişan’ın duygusal konuşması izleyiciyi de oldukça duygulandırdı. İşte Alişan’ın gözyaşları…
Kardeşi Selçuk Tektaş’ı korona yüzünden geçtiğimiz günlerde kaybeden Alişan aradan süre geçmeden de kuzeni Ozan Ecbin’in vefat haberini almıştı. Oldukça acılı günler geçiren Alişan’ın bu zorlu günlerinde ise yanında en çok olan isim eşi Buse Varol’du. Uzun bir aradan sonra kendini toplayıp sahneye çıkma kararı alan Alişan’ın sahnedeki duygusal konuşması ve gözyaşları izleyenleri de ağlatmaya yetti. İşte Alişan’ın herkesi duygulandıran o konuşması…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.