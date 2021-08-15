Alişan Uzun Bir Aradan Sonra İlk Defa Sahneye Çıktı! Gözyaşları Sel Oldu! Ünlü Şarkıcı Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı korona yüzünden geçtiğimiz günlerde kaybeden Alişan aradan süre geçmeden de kuzeni Ozan Ecbin’in vefat haberini almıştı. Oldukça acılı günler geçiren Alişan’ın bu zorlu günlerinde ise yanında en çok olan isim eşi Buse Varol’du. Uzun bir aradan sonra kendini toplayıp sahneye çıkma kararı alan Alişan’ın sahnedeki duygusal konuşması ve gözyaşları izleyenleri de ağlatmaya yetti. İşte Alişan’ın herkesi duygulandıran o konuşması…

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