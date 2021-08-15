Kemal Sunal Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü Filmi Kaç Yılında Çekildi? Yedi Bela Hüsnü Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

Yedi Bela Hüsnü Filmi Nerede Çekildi? Yedi Bela Hüsnü Filmi Kaç Yılında Çekildi? Yedi Bela Hüsnü Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kemal Sunal filmlerinin üzerinden her ne kadar uzun yıllar geçse bile asla eskimek nedir bilmiyor. Defalarca izlense bile ilk izleniyor gibi insanları kahkaha tufanına sürükleyen, oyunculuk konusundaki başarısı ile yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde taht kuran Kemal Sunal filmlerinin başından gelen Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi gibi birçok soru merak edilmektedir.

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın yer aldığı yapımcılık kısmında Yahya Kılıç yer alırken senarist koltuğunda bulunan Ahmet Üstel tarafından meydana gelmiştir. Klasik hale gelen Yeşilçam filmlerinden bir tanesi olan Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Sizler için yedisinden yetmişine kadar herkes tarafından sevilen Yedi Bela Hüsnü hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilen Yedi Bela Hüsnü filmi hakkındaki tüm detaylar…

Yedi Bela Hüsnü Filmi Nerede Çekildi?

Kemal Sunal başrolünde çekilen Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi sorusu merak edilmektedir. Natuk Bayhan tarafından yönetilen klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinin başında gelen Yedi Bela Hüsnü filmi İstanbul Levent sınırlarında çekilmiştir. Komedi filmlerinden bir tanesi olan Yedi Bela Hüsnü her ne kadar üzerinden uzun yıllar geçse bile en çok araştırılanlar arasında yerini korumaya devam ediyor. Sizler için Yedi Bela hüsnü hakkındaki tüm merak edilenleri derledik.



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