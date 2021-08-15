15 Ağu 2021 - 12:55 Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 13:11
Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacıya Öyle Bir Soru Soruldu ki.. Ortalık Adeta Ayağa Kalktı! Ekranları Başında Seyirciler Televizyonları Yumrukladı! Bu Kadarıda Pes!
Atv ekranlarının yıllardır merakla beklenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak ister dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi.
Sunucu Kenan Işık'ın yıllar boyu komada kalmasının ardından Atv tarafından Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında dün akşam sorulan soru sonrasında ortalık ayağa kalktı. Seyirciler ekran başında adeta çıldırırken bu gelişmeler sonrasında ise ortalık ayağa kalktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.