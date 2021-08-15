Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacıya Öyle Bir Soru Soruldu ki.. Ortalık Adeta Ayağa Kalktı! Ekranları Başında Seyirciler Televizyonları Yumrukladı! Bu Kadarıda Pes!

Sunucu Kenan Işık'ın yıllar boyu komada kalmasının ardından Atv tarafından Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında dün akşam sorulan soru sonrasında ortalık ayağa kalktı. Seyirciler ekran başında adeta çıldırırken bu gelişmeler sonrasında ise ortalık ayağa kalktı.

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