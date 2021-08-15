Ripple'da Yükseliş Trend Haline Geldi! Ne Zamana Kadar Sürecek? Ripple'da Yükselişin Sebebi Ne?

BITCOIN VE ETHEREUM BAŞI ÇEKİYOR





RIPPLE YÜZDE 75 PRİM YAPTI

Kripto para yatırımcılarının uzun zamandır yükselişini beklediği Bitcoin ve Ethereum haftayı kazançla tamamlamaya yöneldi. Piyasada oluşan yükseliş trendine öncülük eden Bitcoin, 48 bin dolar seviyesini test ederken, Ethereum da 3 bin 300 dolar seviyesine kadar tırmanarak rekora imza attı.

59 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli altıncı kripto para birimi olan Ripple, hafta başı itibarıyla 0.77 dolar seviyesinde işlem görürken bugün en yüksek 1.35 dolar seviyesini test ederek haftalık bazda yüzde 75 değer kazandı.



Yatırımcısına yüzde 75 oranında kazandıran ve aynı zamanda 4 Haziran tarihinden itibaren ilk kez 1 dolar seviyesi üzerini test eden kripto para bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor.



SEC DAVASI YÜKSELİŞİN GÖLGESİNDE KALDI

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında bitmek bilmeyen bir dava krizi yaşanıyor.



Geçtiğimiz şubat ayından itibaren görülen davada henüz netice alınmadı. 16-17 Ağustos tarihlerinde ise iki kritik duruşma daha yapılacak.



Bu gelişmelerle birlikte en yüksek hacimli kripto paralar arasında altıncı sırada bulunan Ripple haftanın en çok kazandıran kripto paraları arasında yer alıyor. Aylardır neticelenemeyen dava krizi Ripple’da yaşanan fiyat hareketlerinin gölgesinde kalıyor.