Toyota Corolla ÖTV İndirimi Sonrası 48 Bin TL Düştü!? Toyota Corolla 2021 Yeni Güncel Fiyatları ne kadar? Toyota Corolla Fiyat Listesi ve Donanımlar

ÖTV İndirimi Sonrası Toyota Corolla Ne Kadar Oldu? Toyota Corolla 2021 Yeni Güncel Fiyatları ne kadar? Fiat Egea Fiyat Listesi ve Donanımlar. 13 Ağustos 2021 tarihine ait Resmi Gazete içerisinde açıklanan verilere göre ÖTV indirimleri ile ilgili düzenlemeler geldi. Söz konusu düzenlemeler ardından araç fiyatlarında düşme olması vatandaşların araştırmalarının hız kazanmasına neden oldu. ÖTV indirimi sonrası Toyota Corolla ne kadar oldu en çok araştırılanlar arasında yer aldı.

Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına aldıktan sonra hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında fahiş artışlar meydana gelmişti. Araç alım ve satım piyasasının bir anda durması ardından düzenlemelere gidildi ve ÖTV indirimleri ile bir nebze de olsa araç fiyatlarında düşüşler meydana geldi. ÖTV indirimlerinden sonra hangi araçlarda ne kadar indirim olacak, hangi araç ne kadara satılacak araç alma düşüncesinde olan herkesin merak ettikleri konulardan bir tanesi oldu.

Toyota Corolla ÖTV İndirimi Sonrası 48 Bin TL Düştü!?



Günümüze kadar gelen ÖTV indirimlerine bakılacak olduğu zaman eskiden %80 oranında olan ÖTV şimdi %50 oranına girmiş durumda yer alıyor. Resmi Gazete içerisinde açıklanan verilere bakılacak olduğu zaman motor hacimleri 1600 cc üstüne çıkmayıp 92 bin TL altında fiyatları olanlar için %45, 92 bin ve 150 bin TL arasında fiyatları olanlar için %50 ÖTV indirimi geldi. Yapılan düzenlemelerin ardından araç piyasaları üzerinde %50’lik dilimde hiç araba bulunmamasından dolayı astronomik açıdan yeniden düzenlemeler meydana geldi. Birçok aracın %50’lik ÖTV matrahı dilimine alınması sağlandı.



Şu an %45’lik dilimde yer alanların fiyatlarında pek bir değişiklik olmadı gibi dursa bile vatandaşlar tarafından ÖTV indirimi sonrası Toyota Corolla ne kadar oldu araştırmaları hız kazandı. 13 Ağustos tarihli Resmi Gazete içerisinde yayına giren ÖTV indirimleri sonrasında hangi araç ne kadara satılacak, ÖTV indirimi sonrası Toyota Corolla ne kadar oldu, Toyota Corolla 2021 yeni güncel fiyatları ne kadar gibi merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Toyota Corolla hakkında merak edilen tüm detaylar…



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