Acıların Kadını Bergen’e Öyle Bir İsim Hayat Verecek ki; Farah Zeynep Abdullah Kolları Sıvadı! Bergen’e Olan Benzerliği Herkesi Şoke Etti!
Acıların Kadını Bergen karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’le olan benzerliği herkesi şoke etti! Farah Zeynep Abdullah yeni projesinde acıların kadını Bergen’i canlandıracak. İşte haberin detayları…
Geçen sezon TV ekranlarına gelen ve reyting rekorları kırmayı başaran Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah dizinin sezon finalinde ayrılmıştı. Dizide oldukça sevilen bir karakteri oynayan Farah Zeynep Abdullah dizideki oyunculuğuyla da izleyenleri derinden etkilemişti. Başrol oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ani bir şekilde çıkması gözlerin üzerine çevrilmesine neden olmuştu. Abdullah’ın yeni projesi belli oldu. Acıların kadını Bergen olmaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.