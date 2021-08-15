Acıların Kadını Bergen’e Öyle Bir İsim Hayat Verecek ki; Farah Zeynep Abdullah Kolları Sıvadı! Bergen’e Olan Benzerliği Herkesi Şoke Etti!

Geçen sezon TV ekranlarına gelen ve reyting rekorları kırmayı başaran Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah dizinin sezon finalinde ayrılmıştı. Dizide oldukça sevilen bir karakteri oynayan Farah Zeynep Abdullah dizideki oyunculuğuyla da izleyenleri derinden etkilemişti. Başrol oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ani bir şekilde çıkması gözlerin üzerine çevrilmesine neden olmuştu. Abdullah’ın yeni projesi belli oldu. Acıların kadını Bergen olmaya hazırlanıyor.

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