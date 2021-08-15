15 Ağu 2021 - 13:52 Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 14:21
Hande Erçel Leopar Desenli Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi ki; Bakan Bir Daha Baktı! Gözler Kerem Bürsin’e Çevrildi!
Hande Erçel gittiği tatilde leopar desenli bikinisiyle öyle pozlar verdi ki güzel oyuncuyu görenler bir daha baktı. Hemen ardından gözler sevgilisi Kerem Bürsin’e çevrildi. İşte haberin detayları…
Sen Çal Kapımı dizisiyle oyunculuk kariyerinde bir adım daha ileri giden Hande Erçel güzelliği ile görenleri mest etmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı çekimleri bitti. Güzel oyuncu Hande Erçel kendini tatile attı. Öyle pozlar verdi ki görenler dilini ısırdı. Hande Erçel’i görenler ise Kerem Bürsin’i aradı. İşte Hande Erçel’in gündeme damga vuran o fotoğrafları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.