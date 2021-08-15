Hande Erçel Leopar Desenli Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi ki; Bakan Bir Daha Baktı! Gözler Kerem Bürsin’e Çevrildi!

Sen Çal Kapımı dizisiyle oyunculuk kariyerinde bir adım daha ileri giden Hande Erçel güzelliği ile görenleri mest etmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı çekimleri bitti. Güzel oyuncu Hande Erçel kendini tatile attı. Öyle pozlar verdi ki görenler dilini ısırdı. Hande Erçel’i görenler ise Kerem Bürsin’i aradı. İşte Hande Erçel’in gündeme damga vuran o fotoğrafları…

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