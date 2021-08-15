Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Öyle Marifetli Çıktı ki; Şeyma Subaşı Kıskançlıktan Çatır Çatır Çatladı!
Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı’nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın on parmağındaki on marifet görenlerin diline düştü. Ayça Çağla Altunkaya’nın o marifetleri Şeyma Subaşı’nı çatır çatır çatlattı. İşte haberin detayları…
3 Evlilik yapan ve bu evliliklerden 5 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın on parmağında on marifet var. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya’nın maharetleri sosyal medyanın diline düşünce görenler ‘’Şeyma çatır çatır çatlamıştı’’ dedi. Peki Ayça Çağla Altunkaya ne yaptı? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.