Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Öyle Marifetli Çıktı ki; Şeyma Subaşı Kıskançlıktan Çatır Çatır Çatladı!

3 Evlilik yapan ve bu evliliklerden 5 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın on parmağında on marifet var. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya’nın maharetleri sosyal medyanın diline düşünce görenler ‘’Şeyma çatır çatır çatlamıştı’’ dedi. Peki Ayça Çağla Altunkaya ne yaptı? İşte detaylar…

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