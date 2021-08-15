15 Ağu 2021 - 14:45 Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 15:26
Şeyma Subaşı Öyle Bir Vücut Yaptı ki; Görenler Hayran Kaldı! Şeyma Subaşı ‘’Vücudum Hep Güzeldi…’’
Olayların kadını Şeyma Subaşı öyle bir vücut yaptı ki görenler hayran kaldı. Fiziği konusunda oldukça iddiaları bir konuşma yaptı. ‘’Vücudum hep güzeldi…’’ İşte o açıklamaların devamı…
Sosyal medya gündeminden asla düşmeyen Şeyma Subaşı bu günlerde sevgilisi Meedo ile Bodrum tatili yapıyor. Uzun bir zaman sonra tatil için Türkiye’yi tercih eden Şeyma Subaşı öyle pozlar paylaştı ki resmen bikini şov yaptı. Kusursuz fiziği sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.