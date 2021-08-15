Şeyma Subaşı Öyle Bir Vücut Yaptı ki; Görenler Hayran Kaldı! Şeyma Subaşı ‘’Vücudum Hep Güzeldi…’’

Sosyal medya gündeminden asla düşmeyen Şeyma Subaşı bu günlerde sevgilisi Meedo ile Bodrum tatili yapıyor. Uzun bir zaman sonra tatil için Türkiye’yi tercih eden Şeyma Subaşı öyle pozlar paylaştı ki resmen bikini şov yaptı. Kusursuz fiziği sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberin detayları…

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