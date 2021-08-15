Şarkıcı Irmak Arıcı Yaka Paça Sahneden İndirildi! Konserine Gelen İzleyiciler Bile Irmak Arıcı’nın Yaptığı Saygısızlığa Katlanamadı! ‘’Olmaz olsun…’’

Son zamanların gündemden düşmek bilmeyen ismi Irmak Arıcı yine yaptı yapacağını. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen görüntüleri izleyenler utandı ama Irmak Arıcı utanmadı. Geçtiğimiz günlerde tartıştığı taksi şoförüne tüküren ve hakaret eden Irmak Arıcı davalık olmuştu. Korona virüsün olduğu şu dönemde kendisine kasten tükürmesi nedeniyle tüküren Irmak Arıcı’ya taksi şoförü dava açmıştı. Henüz bu olayların arından birkaç gün bile geçmedi ki Irmak Arıcı bir olayıyla daha gündem oldu. İşte o anlar…

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