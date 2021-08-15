Şarkıcı Irmak Arıcı Yaka Paça Sahneden İndirildi! Konserine Gelen İzleyiciler Bile Irmak Arıcı’nın Yaptığı Saygısızlığa Katlanamadı! ‘’Olmaz olsun…’’
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı son dönemlerde öyle şeyler yapıyor ki sosyal medya gündeminden inmiyor. Irmak Arıcı yaka paça sahneden indirildi. Konserinde gelen izleyiciler Irmak Arıcı’nın yaptığı bu saygısızlık karşısında daha fazla dayanamadı. Yaka paça sahneden indirildi. Görenler ‘’Olmaz olsun senin gibi sanatçı’’ dedi. İşte o görüntüler…
Son zamanların gündemden düşmek bilmeyen ismi Irmak Arıcı yine yaptı yapacağını. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen görüntüleri izleyenler utandı ama Irmak Arıcı utanmadı. Geçtiğimiz günlerde tartıştığı taksi şoförüne tüküren ve hakaret eden Irmak Arıcı davalık olmuştu. Korona virüsün olduğu şu dönemde kendisine kasten tükürmesi nedeniyle tüküren Irmak Arıcı’ya taksi şoförü dava açmıştı. Henüz bu olayların arından birkaç gün bile geçmedi ki Irmak Arıcı bir olayıyla daha gündem oldu. İşte o anlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.