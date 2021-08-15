Masterchef Yarışmacısı Pelin Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Ağızları Açık Bıraktı! Yarışmada Başka Sosyal Medyada Bambaşka! İşte Yarışmacı Pelin’in Ağızları Açık Bırakan O Gönderileri…
Masterchef yarışmacısı Pelin sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Sosyal medyadaki görüntüsüyle ‘’yarışmada başka sosyal medyada başka’’ dedirtti. İşte Masterchef yarışmacısı Pelin’in ağızları açık bırakan o paylaşımları…
Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef 2021 yeni sezonuyla ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her sene reyting rekorları kıran ve oldukça başarılı bir şekilde ilerleyen Masterchef yarışması yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde bomba etkisi yaratmayı başardı. İşte Masterchef yarışmacısı Pelin’in o paylaşımları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.