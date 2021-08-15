- 15 Ağu 2021 - 15:46 G: 15 Ağu 2021 - 16:26

Masterchef Yarışmacısı Pelin Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Ağızları Açık Bıraktı! Yarışmada Başka Sosyal Medyada Bambaşka! İşte Yarışmacı Pelin’in Ağızları Açık Bırakan O Gönderileri…

Masterchef yarışmacısı Pelin sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Sosyal medyadaki görüntüsüyle ‘’yarışmada başka sosyal medyada başka’’ dedirtti. İşte Masterchef yarışmacısı Pelin’in ağızları açık bırakan o paylaşımları…

Görenler Şok Geçirdi!

Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef 2021 yeni sezonuyla ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her sene reyting rekorları kıran ve oldukça başarılı bir şekilde ilerleyen Masterchef yarışması yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde bomba etkisi yaratmayı başardı. İşte Masterchef yarışmacısı Pelin’in o paylaşımları…

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15 Ağu 2021 - 15:46 Ankara- Yaşam

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