Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Zeynep'inden Yürekleri “Hop Hop” Hoplatan Paylaşım! Demet Özdemir Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor! Sen Neymişsin Be Demet!

Aşk hayatıyla gündemden eksik olmayan Demet Özdemir, Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerden bir tanesi olarak biliniyor. Oğuzhan Koç ile ilişki yaşayan Demet Özdemir, yaptığı paylaşım ile birlikte sosyal medyanın zirvesine oturdu. İşte detaylar ve daha fazlası haberin detaylarında yer alıyor.

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