15 Ağu 2021 - 16:39 Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 16:51
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Zeynep'inden Yürekleri “Hop Hop” Hoplatan Paylaşım! Demet Özdemir Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor! Sen Neymişsin Be Demet!
Bir süredir televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından birisi olarak vatandaşın karşısına çıkan Demet Özdemir'den öyle bir paylaşım geldi ki..
Aşk hayatıyla gündemden eksik olmayan Demet Özdemir, Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerden bir tanesi olarak biliniyor. Oğuzhan Koç ile ilişki yaşayan Demet Özdemir, yaptığı paylaşım ile birlikte sosyal medyanın zirvesine oturdu. İşte detaylar ve daha fazlası haberin detaylarında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.