Yasak Elma'nın Şahika'sı Ekranlara Geri Dönüyor.. Müjdeli Haber Geldi, Hayranları Çıldırdı.. Nesrin Cavadzade'den Yeni Sezon İçin Sinsi Planlar Geldi.. Ünlü Oyuncu Bomba Gibi Projeyle Dönüyor.. Bu İşin Ucunda Acun'un Parmağı Mı Var? Meğerse…
Yasak Elma dizisinin güzel ve seksi oyuncusu Nesrin Cavadzade ile ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Başarılı oyuncu Yasak Elma dizisinden ayrılmış ve yeni projeler için kendini beklemeye almıştı. İşte detaylar.
Yasak Elma dizisinin Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade dizinin sezon finali yapması ile birlikte projeden ayrıldığını duyurmuştu. Ekranların beğenilen yüzü olan başarılı ve seksi oyuncu yeni sezonda başka bir diziye transfer oluyor. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar sonrası neler olacak merak edilirken yeni sezon ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yoksa bir planı mı var? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.