Yasak Elma'nın Şahika'sı Ekranlara Geri Dönüyor.. Müjdeli Haber Geldi, Hayranları Çıldırdı.. Nesrin Cavadzade'den Yeni Sezon İçin Sinsi Planlar Geldi.. Ünlü Oyuncu Bomba Gibi Projeyle Dönüyor.. Bu İşin Ucunda Acun'un Parmağı Mı Var? Meğerse…

Yasak Elma dizisinin Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade dizinin sezon finali yapması ile birlikte projeden ayrıldığını duyurmuştu. Ekranların beğenilen yüzü olan başarılı ve seksi oyuncu yeni sezonda başka bir diziye transfer oluyor. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar sonrası neler olacak merak edilirken yeni sezon ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yoksa bir planı mı var? İşte detaylar…

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