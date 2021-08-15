Aşk-ı Memnu Ekibi Aynı Kadro Farklı Diziyle Öyle Bir Dönüş Yapıyor ki; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Reytingleri Mahvedecek Ekip Yeniden Bir Araya Geliyor!
Aşkı-ı Memnu ekibi aynı kadro farklı diziyle öyle bir dönüş yapıyor ki taş üstünde taş bırakmayacaklar. Reytingler mahvedecek ekip yeniden bir araya geliyor. Haberi duyanlar hem sevinçten hem de meraktan ne yapacaklarını şaşırdılar. Detaylar haberin devamında yer alıyor alıyor.
Bir zamanlar Kanal D’nin en çok izlenen ve sevilen dizisi olarak tarihe geçen Aşk-ı Memnu dizisi kadrosu yeniden bir araya gelmek için hazırlanıyor. Finalinin ardından yıllar geçmesine rağmen hala hafızlara kazılı bir şekilde akıllarımızda yer edinen dizi yeniden ekranlara gelecek fakat bu defa farklı bir projeyle. İşte o çok merak edilen projenin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.