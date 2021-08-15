Aşk-ı Memnu Ekibi Aynı Kadro Farklı Diziyle Öyle Bir Dönüş Yapıyor ki; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Reytingleri Mahvedecek Ekip Yeniden Bir Araya Geliyor!

Bir zamanlar Kanal D’nin en çok izlenen ve sevilen dizisi olarak tarihe geçen Aşk-ı Memnu dizisi kadrosu yeniden bir araya gelmek için hazırlanıyor. Finalinin ardından yıllar geçmesine rağmen hala hafızlara kazılı bir şekilde akıllarımızda yer edinen dizi yeniden ekranlara gelecek fakat bu defa farklı bir projeyle. İşte o çok merak edilen projenin detayları…

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