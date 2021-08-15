Hande Yener Konsere Geç Kalınca Öyle Bir Şey Yaptı ki; Önce Otostop Çekti Sonra Motorlu Bir Gencin Arkasına Bindi! O Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Ünlü şarkıcı Hande Yener konserinde geç kalınca olanlar oldu. Önce otostop çekmek zorunda kalan Hande yener sonra da motosikletli bir gencin arkasına bindi. O anlarını cep telefonuyla kaydeden Hande Yener sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları…
Pop şarkıların ustası gönüllerimizde başarılı yaz şarkılarıyla yer edinen Hande Yener geçtiğimiz gün konserine geç kaldı. Sosyal medya gündeminde son olarak atlattığı kanserle gelen Hande Yener tüm sevenlerini üzmüştü. Geçtiğimiz yıllarda kanser olduğunu öğrenen Hande Yener bu durumu annesine bile söylememiş ve tek başına atlatmayı seçmişti. Sevenlerini üzmek istemeyen ve oldukça zorlu dönemlerden geçen hande Yener şimdi de herkesi gülümseten o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.