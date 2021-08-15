Hande Yener Konsere Geç Kalınca Öyle Bir Şey Yaptı ki; Önce Otostop Çekti Sonra Motorlu Bir Gencin Arkasına Bindi! O Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Pop şarkıların ustası gönüllerimizde başarılı yaz şarkılarıyla yer edinen Hande Yener geçtiğimiz gün konserine geç kaldı. Sosyal medya gündeminde son olarak atlattığı kanserle gelen Hande Yener tüm sevenlerini üzmüştü. Geçtiğimiz yıllarda kanser olduğunu öğrenen Hande Yener bu durumu annesine bile söylememiş ve tek başına atlatmayı seçmişti. Sevenlerini üzmek istemeyen ve oldukça zorlu dönemlerden geçen hande Yener şimdi de herkesi gülümseten o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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