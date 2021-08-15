Irmak Arıcı Hakkında Öyle Şeyler Söyledi ki; Önce Taksiciye Tüküren Sonra da Sahneden İndirilen Irmak Arıcı’ya ‘’Islah edilmeli…’’

Yaptığı şarkılarla oldukça ön plana çıkan başarılı şarkıcı Irmak Arıcı son yaptıklarıyla gündemin orta yerine oturdu. Kendi bacağına sıkan Irmak Arıcı bu günlerde tüm sosyal medyanın tepkisini üzerine çekmiş durumda. Bir taksiciyle tartışma anında hem tüküren hem hakaret eden Irmak Arıcı davalık oldu. Yüksel Aytuğ Irmak Arıcı hakkında çok açık konuştu. O açıklamalar sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o çok merak edilenler…

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