Irmak Arıcı Hakkında Öyle Şeyler Söyledi ki; Önce Taksiciye Tüküren Sonra da Sahneden İndirilen Irmak Arıcı’ya ‘’Islah edilmeli…’’
Son zamanlarda sosyal medya gündemden düşmeyen Irmak Arıcı hakkında Yüksel Aytuğ öyle şeyler söyledi ki duyanların ağzı açık kaldı. Sosyal medya ikiye bölündü. İşte o haberin detayları…
Yaptığı şarkılarla oldukça ön plana çıkan başarılı şarkıcı Irmak Arıcı son yaptıklarıyla gündemin orta yerine oturdu. Kendi bacağına sıkan Irmak Arıcı bu günlerde tüm sosyal medyanın tepkisini üzerine çekmiş durumda. Bir taksiciyle tartışma anında hem tüküren hem hakaret eden Irmak Arıcı davalık oldu. Yüksel Aytuğ Irmak Arıcı hakkında çok açık konuştu. O açıklamalar sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o çok merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.