Yıldız Tilbe Konserinde Şarkısının Sözlerini Unutunca Öyle Şeyler Oldu ki; Yılların Sanatçısı Kendi Şarkısının Sözlerini Unuttu!

Şarkılarıyla kalbimizde yer edinen Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İnstagram’ı nadir kullanan Yıldız Tilbe Twitter hesabını bir hayli aktif kullanan sanatçılar arasında. Geçtiğimiz akşam konseri olan Yıldız Tilbe’yi izlemeye pek çok ünlü isim geldi. O isimlerden birisi de güzel ve başarılı oyuncu Elçin Sangu’ydu. Grip olan Yıldız Tilbe hasta hasta sahneye çıkmasına rağmen oldukça başarılı bir performans sergiledi. İşte o akşama dair detaylar…

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