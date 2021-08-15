Yıldız Tilbe Konserinde Şarkısının Sözlerini Unutunca Öyle Şeyler Oldu ki; Yılların Sanatçısı Kendi Şarkısının Sözlerini Unuttu!
Yılların sanatçısı Yıldız Tilbe konserinde kendi şarkı sözlerinin unutunca olanlar oldu. Ünlü sanatçı kendi şarkı sözlerinin unuttu! Konseri en önden izleyen Elçin Sangu bile şaştı kaldı. İşte haberin detayları…
Şarkılarıyla kalbimizde yer edinen Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İnstagram’ı nadir kullanan Yıldız Tilbe Twitter hesabını bir hayli aktif kullanan sanatçılar arasında. Geçtiğimiz akşam konseri olan Yıldız Tilbe’yi izlemeye pek çok ünlü isim geldi. O isimlerden birisi de güzel ve başarılı oyuncu Elçin Sangu’ydu. Grip olan Yıldız Tilbe hasta hasta sahneye çıkmasına rağmen oldukça başarılı bir performans sergiledi. İşte o akşama dair detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.