Masterchef 2021 Yarışmacısı Kutay'a Somer Şef'den İnanılmaz Benzetme! Uzun Uzun Baktı ve Benzetimiyle Şaşkına Çevirdi!
Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hız ve heyecanla devam ediyor. Oldukça eğlenceli sahnelere yer verilen Masterchef'te son yaşananlar herkesi oldukça güldürdü. Somer Şef; Masterchef Türkiye 2021 yarışmacısına öyle bir benzetme yaptı ki, izleyenler gülmekten kendini alamadı.
Türkiye'nin rakipsiz yarışma programı olan Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hızla devam ederken, Mehmet Şef'in gerginlikleri, Danilo Şef'in eğlenceli anları ve Somer Şef'in komiklikleri ekranlarda varlığını sürdürüyor. Son olarak Somer Şef'in yarışmacılardan Kutay'a yaptığı benzetme herkesi güldürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.