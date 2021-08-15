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15 Ağu 2021 - 20:08

Masterchef 2021 Yarışmacısı Kutay'a Somer Şef'den İnanılmaz Benzetme! Uzun Uzun Baktı ve Benzetimiyle Şaşkına Çevirdi!

Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hız ve heyecanla devam ediyor. Oldukça eğlenceli sahnelere yer verilen Masterchef'te son yaşananlar herkesi oldukça güldürdü. Somer Şef; Masterchef Türkiye 2021 yarışmacısına öyle bir benzetme yaptı ki, izleyenler gülmekten kendini alamadı.