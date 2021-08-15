Renault Clio Fiyatları Dibe Çakıldı! Herkes Clio Sahibi Olabilecek... Bayilerde Araç Tükeniyor! ÖTV İndirimi Büyük Dalga Yarattı...
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı değiştirildi. ÖTV matrahında meydana gelen değişiklikle birlikte Renault Clio modelinde de devasa indirimler yapıldı. Megane modeli için 60.000 TL'ye varan indirim altına imza atan Renault, Clio'yu da unutmadı.
Otomobil sektörünün büyük bir merak içerisinde beklediği ÖTV indirimi aylar sonra geldi. Birkaç gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte araç satıcıların üzerindeki ÖTV yükü alındı. Araç satıcıları da bunu direkt olarak fiyat listelerine yansıtarak 60 - 70.000 TL bandında indirimler altına imza attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.