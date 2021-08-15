Renault Clio Fiyatları Dibe Çakıldı! Herkes Clio Sahibi Olabilecek... Bayilerde Araç Tükeniyor! ÖTV İndirimi Büyük Dalga Yarattı...

Otomobil sektörünün büyük bir merak içerisinde beklediği ÖTV indirimi aylar sonra geldi. Birkaç gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte araç satıcıların üzerindeki ÖTV yükü alındı. Araç satıcıları da bunu direkt olarak fiyat listelerine yansıtarak 60 - 70.000 TL bandında indirimler altına imza attı.

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