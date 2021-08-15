Alişan'ın Gözlerinde Yaşlar Dinmiyor! Alişan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Alişan Buse Varol Ne Zaman Evlendi, Kaç Çocuğu Var? Alişan Kaç Yaşında, Nereli?

Geçtiğimiz haftalarda kardeş acısı ile sınanan Alişan uzun aradan sonra çıktığı sahnede gözyaşlarına boğuldu. 2021 Temmuz ayında koronavirüs salgınından dolayı kardeşini toprağa veren Alişan, Selçuk Tektaş’ın vefatı ardından kendisini eve kapatmıştı. Kardeşinin vefatı ardından ilk defa sahneye çıkan Alişan, zor günleri daha hızlı atlatabilmek için işine dört elle sarılmayı seçse bile her şarkısını kardeşine armağan ettiği anlarda göz yaşlarına hakim olamayarak, duygusal anlar yaşadı.

Ünlü türkücü Alişan uzun uzun aradan sonra çıktığı sahnede gözyaşlarına boğuldu ve o anlarda "Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar" sözleri ile yaşadığı acıyı anlatmak istedi.

Alişan’ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş 41 yaşındayken geçtiğimiz ay koronavirüs salgınına yakalanarak hayatını kayıp etti. Kardeşinin hayatını kayıp etmesi ardından derin acılar ile yüz yüze olan Alişan’a bir acı haber de kuzeninden gelmiş, kardeşinin vefatından birkaç gün geçmeden genç yaşlardaki kuzenini toprağa vermişti. Oldukça zor günleri üst üste yaşamak zorunda kalan ünlü türkücü, zor günleri bir nebze de olsa geride bırakabilmek için işine dört kol ile sarılmayı tercih etti.

Gerisinde iki kızını ve gözü yaşlı bir eş bırakarak giden Selçuk Tektaş’ın emanetlerine gözü gibi bakmaya devam eden Alişan, kardeşinin vefatı ardından ilk defa sahnede yerini aldı. Kıbrıs’ta sahnede sevenleri ile bir araya gelen Alişan konser sırasında duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Her seslendirdiği şarkısını vefat eden kardeşine armağan eden Alişan sosyal medya gündeminde derin sarsıntı yarattı. Hayranları tarafından beni de ağlattın, Rabbim sana sabır versin, gerçekten çok zor gibi yorumlar ile ünlü türkücünün bir nebze de olsa acıları dindirilmeye çalışıldı.



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