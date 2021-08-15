Masterchef Yayın Hayatına Ara Verecek! Acun Ilıcalı Sinirden Deliye Dönebilir... O Olay Yine Yaşandı! 2 Yıldır Çözülemedi...
Acun Ilıcalı bu yaşananlardan sonra artık sinirden deliye dönecek. Masterchef Türkiye 2020'de de; 2021'de de yaşanan bu olay artık Acun Ilıcalı bir yana izleyicileri bile bir hayli sinirlendirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon yapılan birkaç değişiklik olsa da; bunun önüne geçilememişti. Bu sezon Acun Ilıcalı'nın bu olaylar büyümeden birkaç bölüm yayından kaldırıp, bu durumu düzene sokması bekleniyor. Sosyal medya iddiaları bu yönde ilerlerken, neler olacağına dair net açıklama bekleniyor.
Acun Ilıcalı'nın göz bebeği programlarından olan Masterchef Türkiye 2021'de yine ortada dönen olaylar yüzünden seyir keyfi bir hayli düşmüş durumda. Bundan kaynaklı Acun Ilıcalı'nın artık sinir krizi geçirip, rest çekeceği düşünülürken; izleyiciler bile çok sinirlenmiş durumdalar.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.