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15 Ağu 2021 - 22:15

Masterchef Yayın Hayatına Ara Verecek! Acun Ilıcalı Sinirden Deliye Dönebilir... O Olay Yine Yaşandı! 2 Yıldır Çözülemedi...

Acun Ilıcalı bu yaşananlardan sonra artık sinirden deliye dönecek. Masterchef Türkiye 2020'de de; 2021'de de yaşanan bu olay artık Acun Ilıcalı bir yana izleyicileri bile bir hayli sinirlendirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon yapılan birkaç değişiklik olsa da; bunun önüne geçilememişti. Bu sezon Acun Ilıcalı'nın bu olaylar büyümeden birkaç bölüm yayından kaldırıp, bu durumu düzene sokması bekleniyor. Sosyal medya iddiaları bu yönde ilerlerken, neler olacağına dair net açıklama bekleniyor.