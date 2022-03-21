Kemal Sunal’ın ünlü filmlerinden biri olan Tokatçı, dönem dönem televizyon kanalları aracılığıyla sinemaseverlerin karşısına çıkartılıyor. İlk kez beyazperdeyle buluştuğu tarihten bu yana seyircisini kahkahaya boğmaya devam eden Tokatçı filmi, usta oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri hala üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Kemal Sunal Tokatçı filmi nerede çekildi? Tokatçı filmi hangi yıl çekildi? Tokatçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…

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