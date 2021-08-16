Renault’tan ÖTV Sonrası İlk Somut Adım! Renault Clio Hibrit Modeli Türkiye'de de Satışa Sunmayı Hazırlanıyor

Binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında uzun süredir beklenen değişiklik nihayet geçen hafta yapıldı. Yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV limiti ise 92-150 bin TL aralığına yükseltildi.

Yeni düzenlemede çevreci araçlara yönelik bir değişiklik de yer aldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm'ü geçmeyen hibrit otomobillerde vergi matrahı 85-135 bin TL'den 114-170 bin TL aralığına çıkarıldı. Daha önceki matrah 85-135 bin TL seviyesindeydi. Düzenlemenin hem benzinli motor hem de elektrikli motoru bulunan hibrit (melez) otomobillere doping etkisi yapması bekleniyor.

Türkiye'de yılın ilk yedi ayında 28 bin 421 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazardan aldığı pay yüzde 8.2 oldu. 2020'nin aynı döneminde 8 bin 129 adet hibrit satılmış, pazar payı ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti. Yeni düzenlemenin de etkisiyle 2021 sonunda hibritlerin pazar payının yüzde 10'u zorlayacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan düzenleme sonrasında Türkiye'de pazara sunulan hibrit modellerin sayısında da artış bekleniyor. Hatta ilk gelişme Renault tarafında yaşandı. Türkiye'deki fabrikasını 'hibrit üretim üssü' haline getiren Renault, teşvik olmadığı için Bursa'dan Avrupa'ya ihraç ettiği hibrit otomobilleri iç pazarda satmıyordu. Şirket, düzenleme sonrasında Clio hibrit modelini Türkiye'de de satışa sunmayı hazırlanıyor.

Bu önemli sürprizi Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş duyurdu. Hibrit modellerindeki güncellemenin özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu söyleyen Çağdaş, "Motoru da dahil Türkiye'de üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.